5/12×(-4/5)+2,4:(-3,6) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Математика
5/12×(-4/5)+2,4:(-3,6) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1/3+2/3=1/3ну я так понимаю
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