Заполни пропуски такими числами,чтобы равенство были верными 1)700мм=...см 2)3000г=...кг 3)500ц=...т.

Математика
Заполни пропуски такими числами,чтобы равенство были верными 1)700мм=...см 2)3000г=...кг 3)500ц=...т.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70 см   2)3 кг   3)0, 5 т  
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