Заполни пропуски такими числами,чтобы равенство были верными 1)700мм=...см 2)3000г=...кг 3)500ц=...т.
Математика
Заполни пропуски такими числами,чтобы равенство были верными 1)700мм=...см 2)3000г=...кг 3)500ц=...т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70 см 2)3 кг 3)0, 5 т
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