Какую роль сыграет мудрость февроньи в её отношениях с петром и с боярами

Гость: Гость:

Повести о Петре и Февронии Муромских - хороший пример семьи , любви и взаимоотношениях . Меня эта повесть очень удивила.Феврония мудрая и очень любит Петра . Как то она хотела привязать Петра и помогла ему . И за помощь он и женился на ней .