Какую роль сыграет мудрость февроньи в её отношениях с петром и с боярами
Литература
Какую роль сыграет мудрость февроньи в её отношениях с петром и с боярами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повести о Петре и Февронии Муромских - хороший пример семьи , любви и взаимоотношениях . Меня эта повесть очень удивила.Феврония мудрая и очень любит Петра . Как то она хотела привязать Петра и помогла ему . И за помощь он и женился на ней .
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