Вставьте пропущенные буквы. Туристы задерж..тся,круж..ится медленно,застел..ят ков??ом,волки рыщ..т, пищу ищ..т,что увид..т и услыш..т,трава колыш..тся.
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Вставьте пропущенные буквы. Туристы задерж..тся,круж..ится медленно,застел..ят ков??ом,волки рыщ..т, пищу ищ..т,что увид..т и услыш..т,трава колыш..тся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы задержатся., кружится медленно, застелет ковром, волки рыщут, пищу ищут, что увидит и услышит, трава колышется
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