Объясните лексическое значение слов какие из приведенных слов сейчас можно назвать неологизмами составьте с любыми 3-4 словами предложения ноутбук пазл плеер СМИ Интернет телемост телезвезда геймер дайвер голкипер аэробус суши...

Русский язык
Объясните лексическое значение слов какие из приведенных слов сейчас можно назвать неологизмами составьте с любыми 3-4 словами предложения ноутбук пазл плеер СМИ Интернет телемост телезвезда геймер дайвер голкипер аэробус суши жвачка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноутбук-портативный персональный компьютер.  Пазл- головоломка-мозаика.  Плеер- компактный магнитофон.  СМИ- средство массовой информации.  Интернет- всемирная гллобальная компьютерная сеть.  Телемост-связь с абонентом (с видио и звуком)  Телезвезда-звезда экрана, знаменитость.  Геймер-фанат компьютерных игр.  Дайвер-подводный пловец.  Голкипер-защитник ворот в некоторых компьютерных играх.  Аэробус-пассажирный самолет большой вместимости.  Суши-японское блюдо  Жвачка-употребляемые для жевания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Чем занимался Ашик-Кериб? почему люди уважали его?
Ответить
Биология
Особенности строения грибов связаны с процессами жизнедеятельности и позволяют ??м обитать в самых разных условиях.Например:
Ответить
Русский язык
Запиши отрывок попамяти памятка5укажи род имён существительных как будешь его оп??еделять
Ответить
История
Найдите 3 различия и одно сходство (или наоборот) Средневековой школы и древнегреческой гимнасии. Срочно нужно
Ответить
Окружающий мир
Легенды о созвездиях
Ответить