Объясните лексическое значение слов какие из приведенных слов сейчас можно назвать неологизмами составьте с любыми 3-4 словами предложения ноутбук пазл плеер СМИ Интернет телемост телезвезда геймер дайвер голкипер аэробус суши...

Гость: Гость:

Ноутбук-портативный персональный компьютер. Пазл- головоломка-мозаика. Плеер- компактный магнитофон. СМИ- средство массовой информации. Интернет- всемирная гллобальная компьютерная сеть. Телемост-связь с абонентом (с видио и звуком) Телезвезда-звезда экрана, знаменитость. Геймер-фанат компьютерных игр. Дайвер-подводный пловец. Голкипер-защитник ворот в некоторых компьютерных играх. Аэробус-пассажирный самолет большой вместимости. Суши-японское блюдо Жвачка-употребляемые для жевания