Определите тип поведения маленьких детей, поссорившихся из-за куклы: 1) отобрат?? куклу силой 2) поломать куклу, разделив ее на части 3) выбросить куклу 4) отдать куклу сопернику 5) обсудить, как играть вместе Дай совет, как...

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Четвёртый вариант я считаю не правильным, т.к. индивид(первый ребёнок) признаёт своё поражение, что в последующей взрослой жизни не даст ему развиваться, как личности. Конечно можно пойти на мировую и завершить всё пятым вариантом, но всё же мнения в игре разойдутся рано или поздно, и снова произойдёт конфликт между индивидами. Так что... первый. Человек показывает своё превосходство, доминирование над другим индивидом.