Определите тип поведения маленьких детей, поссорившихся из-за куклы: 1) отобрат?? куклу силой 2) поломать куклу, разделив ее на части 3) выбросить куклу 4) отдать куклу сопернику 5) обсудить, как играть вместе Дай совет, как...
Обществознание
Определите тип поведения маленьких детей, поссорившихся из-за куклы: 1) отобрат?? куклу силой 2) поломать куклу, разделив ее на части 3) выбросить куклу 4) отдать куклу сопернику 5) обсудить, как играть вместе Дай совет, как лучше всего поступить. Объясни, почему этот способ наилучший.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвёртый вариант я считаю не правильным, т.к. индивид(первый ребёнок) признаёт своё поражение, что в последующей взрослой жизни не даст ему развиваться, как личности. Конечно можно пойти на мировую и завершить всё пятым вариантом, но всё же мнения в игре разойдутся рано или поздно, и снова произойдёт конфликт между индивидами. Так что... первый. Человек показывает своё превосходство, доминирование над другим индивидом.
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