Напишите сумму а+98 и 49
Математика
Напишите сумму а+98 и 49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи (а+98)+49=а+98+49=а+147
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