Сообщение на тему:Где я была прошлым летом! Пожалуйста мне надо срочно!Даю 61 балл!

Литература
Сообщение на тему:Где я была прошлым летом! Пожалуйста мне надо срочно!Даю 61 балл!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где ты была? Просто нужно знать, о чем писать.
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