Вдоль двух улиц посадили деревья для озеленения. количество деревьев на первой улице в 1.4 раза больше,чем количество деревьев на второй. когда с первой улицы пересадили 13 деревьев на вторую,то количество деревьев на обеих ули...

Математика

Вдоль двух улиц посадили деревья для озеленения. количество деревьев на первой улице в 1.4 раза больше,чем количество деревьев на второй. когда с первой улицы пересадили 13 деревьев на вторую,то количество деревьев на обеих улицах стало поровну.сколько деревьев было посажено на каждой улице первоначально?

Автор: Гость