Велосипедист и мотоциклист начали движение одновременно в одном направлении. Скорость велосипедиста 17км/,скорость мотоциклиста в 5 раз больше.НА сколько мотоциклист обгонит велосипедиста за 2 ч?
Математика
Велосипедист и мотоциклист начали движение одновременно в одном направлении. Скорость велосипедиста 17км/,скорость мотоциклиста в 5 раз больше.НА сколько мотоциклист обгонит велосипедиста за 2 ч?
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