Велосипедист и мотоциклист начали движение одновременно в одном направлении. Скорость велосипедиста 17км/,скорость мотоциклиста в 5 раз больше.НА сколько мотоциклист обгонит велосипедиста за 2 ч?

Математика

Велосипедист и мотоциклист начали движение одновременно в одном направлении. Скорость велосипедиста 17км/,скорость мотоциклиста в 5 раз больше.НА сколько мотоциклист обгонит велосипедиста за 2 ч?

Автор: Гость