Вера, Надежда, Любовь и София – дружили со школы. Когда девочки выросли, одна из ни?? стала журналисткой, другая – врачом, третья – актрисой, а четвёртая – учителем. Журналистка написала статьи о Вере и Софии. Актриса и журнали...

Математика

Вера, Надежда, Любовь и София – дружили со школы. Когда девочки выросли, одна из ни?? стала журналисткой, другая – врачом, третья – актрисой, а четвёртая – учителем. Журналистка написала статьи о Вере и Софии. Актриса и журналистка вместе с Надеждой ходили на выставку цветов. Вера и Надежда обратились к подруге за врачебной помощью. У кого какая профессия?

Автор: Гость