Вера, Надежда, Любовь и София – дружили со школы. Когда девочки выросли, одна из ни?? стала журналисткой, другая – врачом, третья – актрисой, а четвёртая – учителем. Журналистка написала статьи о Вере и Софии. Актриса и журнали...
Математика
Вера, Надежда, Любовь и София – дружили со школы. Когда девочки выросли, одна из ни?? стала журналисткой, другая – врачом, третья – актрисой, а четвёртая – учителем. Журналистка написала статьи о Вере и Софии. Актриса и журналистка вместе с Надеждой ходили на выставку цветов. Вера и Надежда обратились к подруге за врачебной помощью. У кого какая профессия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вера-актриса Надежда-учительница Любовь-журналистка София-врач
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