Верно или неверно ? Исправьте неверные утверждения . 1.Moscow is the capital of Russia. 2.The Queen lives in Liverpool 3. Winnie-the-Pooh does not like honey 4.Karlson never flies 5.In England people speak English 6.Russ...
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Верно или неверно ? Исправьте неверные утверждения . 1.Moscow is the capital of Russia. 2.The Queen lives in Liverpool 3. Winnie-the-Pooh does not like honey 4.Karlson never flies 5.In England people speak English 6.Russian children go to school in summer 7. David Bickham is not famous 8.Little children are never afraid of dogs.
Ответ(ы):
Гость:
2) The Queen lives in the Buckingham Palace in London 3) Winnie-the-Pooh likes honey 4) Karlson always flies 6) Russian children do not go to school in summer 7) David Bickham is very famous 8) Little children are afraid of dogs
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