Верно или неверно ? Исправьте неверные утверждения . 1.Moscow is the capital of Russia. 2.The Queen lives in Liverpool 3. Winnie-the-Pooh does not like honey 4.Karlson never flies 5.In England people speak English 6.Russ...

Английский язык

Верно или неверно ? Исправьте неверные утверждения . 1.Moscow is the capital of Russia. 2.The Queen lives in Liverpool 3. Winnie-the-Pooh does not like honey 4.Karlson never flies 5.In England people speak English 6.Russian children go to school in summer 7. David Bickham is not famous 8.Little children are never afraid of dogs.

Автор: Гость