Верно ли что две различные прямые, параллельные третьей прямой, параллельны между собой?
Математика
Верно ли что две различные прямые, параллельные третьей прямой, параллельны между собой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. верно . такая теорема есть. и звучит именно так
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