Верно ли, что мораль проявляется в стремлении человека к самосовершенствованию
Обществознание
Верно ли, что мораль проявляется в стремлении человека к самосовершенствованию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да верно, потому что
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