Верно ли, что мораль проявляется в стремлении человека к самосовершенствованию

Обществознание
Верно ли, что мораль проявляется в стремлении человека к самосовершенствованию
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Гость:
Да верно, потому что
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