Вертолет летит со скоростью 350 км в час На сколько меньше километров он пролетит з?? 4 часа если его скорость уменьшится на 50 км

Математика

Вертолет летит со скоростью 350 км в час На сколько меньше километров он пролетит з?? 4 часа если его скорость уменьшится на 50 км

Автор: Гость