Вертолет летит со скоростью 350 км в час На сколько меньше километров он пролетит з?? 4 часа если его скорость уменьшится на 50 км
Математика
Вертолет летит со скоростью 350 км в час На сколько меньше километров он пролетит з?? 4 часа если его скорость уменьшится на 50 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 350*4=1400(км) 2) 300*4=1200(км) 3) 1400 - 1200= 200(км) Ответ: Скорость вертолета уменьшится на 200 км.
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