Весь маршрут турист прошел с одинаковой скоростью за 2 дня. В первый день он был в пути 7 ч, а во второй день -4ч. Во второй день он прошел на 12 км меньше, чем в первый. С какой скорость шел турист?
Математика
Весь маршрут турист прошел с одинаковой скоростью за 2 дня. В первый день он был в пути 7 ч, а во второй день -4ч. Во второй день он прошел на 12 км меньше, чем в первый. С какой скорость шел турист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7-4=3( ч) -меньше прошел во второй день 2) 12/3=4( км/ч )- скорость туриста Ответ: 4 км/ч скорость туриста
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