Весь маршрут турист прошел с одинаковой скоростью за 2 дня. В первый день он был в пути 7 ч, а во второй день -4ч. Во второй день он прошел на 12 км меньше, чем в первый. С какой скорость шел турист?

Математика

Весь маршрут турист прошел с одинаковой скоростью за 2 дня. В первый день он был в пути 7 ч, а во второй день -4ч. Во второй день он прошел на 12 км меньше, чем в первый. С какой скорость шел турист?

Автор: Гость