Ветка, рябина, рынок, кустик, клён, дубок,дымок,ромашка,игра,рыбешка,клюква. Выпиш?? в алфавитном порядке только слова, называющие растения.
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Ветка, рябина, рынок, кустик, клён, дубок,дымок,ромашка,игра,рыбешка,клюква. Выпиш?? в алфавитном порядке только слова, называющие растения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рябина, клен, дубок, ромашка, клюква - растения. Алфавитный порядок - Дубок, клен, клюква, ромашка, рябина.
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