Вглядитесь в эти слова что в них общего? выскажите предположение, что общего в зна??ении этих слов? капитан -капуста

Русский язык
Вглядитесь в эти слова что в них общего? выскажите предположение, что общего в зна??ении этих слов? капитан -капуста
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