Вглядитесь в эти слова что в них общего? выскажите предположение, что общего в зна??ении этих слов? капитан -капуста

Русский язык

Вглядитесь в эти слова что в них общего? выскажите предположение, что общего в зна??ении этих слов? капитан -капуста

Автор: Гость