Координаты точек заданы уровнением x^2-4x+y^2-6y+13=0. Сколько точек удовлетворяет этом?? уровнению?

Алгебра
Координаты точек заданы уровнением x^2-4x+y^2-6y+13=0. Сколько точек удовлетворяет этом?? уровнению?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-4x+y²-6y+13=0 (x²-4x)+(y²-6y)+13=0 выделим полные квадраты переменных х и у (x²-2*x*2+2²-2²)+(y²-2*y*3+3²-3²)+13=0 (x²-4x+2²)-4+(y²-6y+3²)-9+13=0 (x-2)²+(y-3)²=0  сумма положительных чисел равна нулю, => оба слагаемые равны нулю (x-2)²=0. x=2 (y-3)²=0. y=3 ответ: уравнению удовлетворяет точка А(2;3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
49000000Дж это сколько кДж
Ответить
Русский язык
Что едят песцы в тундре
Ответить
Русский язык
Падеж слова: весна старики, дети, волейбол,мама,мальчик,мы,ребята,учительница. Заранее спасибо
Ответить
История
Кого имел в виду своем послании патриарх Тихон под руководителями православного ??арода
Ответить
Математика
Запишите короче в виде степени или произведения выражения: а) 2*2*...*2 и 2+2+...+2 ----------------- ------------------- 20 множителей 20 сл...
Ответить