Координаты точек заданы уровнением x^2-4x+y^2-6y+13=0. Сколько точек удовлетворяет этом?? уровнению?

Гость: Гость:

X²-4x+y²-6y+13=0 (x²-4x)+(y²-6y)+13=0 выделим полные квадраты переменных х и у (x²-2*x*2+2²-2²)+(y²-2*y*3+3²-3²)+13=0 (x²-4x+2²)-4+(y²-6y+3²)-9+13=0 (x-2)²+(y-3)²=0 сумма положительных чисел равна нулю, => оба слагаемые равны нулю (x-2)²=0. x=2 (y-3)²=0. y=3 ответ: уравнению удовлетворяет точка А(2;3)