Запишите короче в виде степени или произведения выражения: а) 2*2*...*2 и 2+2+...+2 ----------------- ------------------- 20 множителей 20 слагаемых б)10+10+...+10 и 10*10*...*10 ----------------- -------------------- 10 ...

Математика

Запишите короче в виде степени или произведения выражения: а) 2*2*...*2 и 2+2+...+2 ----------------- ------------------- 20 множителей 20 слагаемых б)10+10+...+10 и 10*10*...*10 ----------------- -------------------- 10 слагаемых 10 множителей в)5*5*...*5 и 5+5+...+5 ----------------- ----------------------- 100 множителей 100 слагаемых

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