Рассказ от имени любого лица 17 века

История
Рассказ от имени любого лица 17 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 «Я ныне в самую крайную бедность прихожу, оставшей провиант весь издержался, а вновь купить негде, а где и есть, то ниже пяти рублев пуда не продают, а у меня деньги все вышли... А одною рыбою хотя здесь и в долг кормить могут, однакож к ней никак привыкнуть по сие время не мог... То покорно прошу о присылке ко мне провианта, и о произведении здесь жалованья милостивейшее приложить старание, чтоб мне здесь не помереть голодом». 
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