Напиши сочинение на одну из тем мое путешествие в историю детской литературы

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« История детской литературы началась в X веке. Ещё Ярослав Мудрый прославляет пользу книг для детей, а внук его Владимир Мономах написал рукопись «Поучение» своим детям. Первая рукописная книга для детей был учебник латинского языка «Донатус». Его написал в 1491 году русский дипломат Дмитрий Герасимов. От него же дошла до наших дней записи русской народной сказки. Первой детской печатной книгой была «Азбука». Автором был русский первопечатник Иван Фёдоров в 1574 году. А в XVII веке иеромонах Савватий написал стихи для детей. Детская литература развивалась , в XVIII веке императрица Екатерина II написала книги для детей. А любовь к чтению с детства подтолкнула Сергея Аксакова на написание детских книг. Н.И.Новиков издал первый детский журнал, а А.Шишков писал детские песни для детей. Очень важно читать и помнить эти произведения, без них не было бы современной литературы. Ведь без прошлого, нельзя понять будущего».Крючков Рома:« Человек не может знать всё о литературе. Многое ещё не раскрыто. Давным-давно, когда ещё не было литературы, дети читали летописи. Слово летопись означало «повесть временных лет». Но чтобы написать летопись нужно быть грамотным, а учились только дети богатых людей. Летопись велась по годам, днём и ночью, зимой и летом. Самый первый детский писатель Савватий, отдал свою жизнь монашеству и поучениям. Позднее писали стихи и поучения Карион Истомин, Семион Полоцкий. Книши были знамениты, что даже правители стали интересоваться ими. Например: поучения Владимира Мономаха, Екатерина II издала 8 книг для детей. Самый первый журнал был издан Н.Новиковым «Детское чтение для сердца и разума». Детская литература важна для детей, так как в них содержатся рассказы для сердца. Без детской литературы детям будет сложно развиваться».Логинова Вита:« О далёком прошлом нашей Родины мы узнаём из книг. Самые первые книги для детей были рукописными. Они создавались монахами. Дети в те времена читали религиозные книги: библию, Ветхий и Новый завет, летописи. Мало детей умели читать, им читали взрослые. Авторами первых произведений для детей были Савватий и Дмитрий Герасимов. Справщик Савватий был очень образованным и уважаемым человеком. Он писал «Азбуковое чтение», «Вся кому не бывати во учении». В книгах Савватия говорится о том, что надо учиться старательно, чтобы быть грамотным человеком. Дмитрий Герасимов написал сказку «О поселянине и медведице». Детсике поэты Симеон Полоцкий и Карион Истомин писали об отношениях детей к взрослым, о Земле, о значении книг в жизни. Даже императрица Екатерина II написала восемь книг для детей. Это были сказки, азбука, рассказы. Позже появляются автобиографические книги, мемуары. Андрей Болотов написал удивительную книгу «Жизнь и приключение Андрея Болотова, написанные самим им для своих потомков», рассказ о себе, о жизни людей своего времени. Первый русский журнал для детей издаёт Николай Иванович Новиков. Он писал в журналах нравоучительные и познавательные статьи. Мне было очень интересно узнать о первых детских писателях и книгах. Авторы учат нас любить книги, читать их, чтобы быть грамотным человеком!»