Причины первой общеевропейской войны

История
Причины первой общеевропейской войны
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1618-чешские дворяне выбросили из окон чешской канцелярии в праге королевских наместников 1626 - разгром австрийскими войсками датчан 1630 - вступление в войну Щвеции 1632 - поражение австрийских войск у лютцена шведами 1648 - вестфальский мир 4) вестфальский мир
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