Пожалуйста!!! даю 35 баллов

Обществознание
Пожалуйста!!! даю 35 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Об убийствах О краже Об не исполнении закона государства. Разделить можно по мотиву преступления. 2)Мне кажется экономика .Но прочти лучше 2параграф)0 3)Права человека Право на жилье 4)- 5)Указ президента,конституция РФ,П постановление правительства РФ,Федеральный закон об образовании в РФ. 6)Человеку нужно знать право для того ,чтобы постоять себя в сложных ситуациях или конфликтов в обществе.Чтобы знать как себя вести при той или иной ситуации. 7)Напишешь сам,думаю там не сложно
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