Випишіть усі можливі словосполучення . Тиша ходить між деревами, стає навшпиньки ??іля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця

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Випишіть усі можливі словосполучення . Тиша ходить між деревами, стає навшпиньки ??іля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця

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