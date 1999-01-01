Випишіть усі можливі словосполучення . Тиша ходить між деревами, стає навшпиньки ??іля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця
Українська мова
Випишіть усі можливі словосполучення . Тиша ходить між деревами, стає навшпиньки ??іля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходить (де?)між деревами,стає(як?)навшпиньки,тягнеться(куди?)до густого листя,тягнеться (куди?) до ягід,торкається (чим?) промінням,сонця(якого?)липневого
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