Витя ждал гостей на день рождения.Вокруг стола поставили несколькотабуретов и не??колько стульев.У каждого табурета было по 3 ножки,а у каждого стула-по 4.Ребята заняли все стулья и табуреты,и оказалось,что всех ножек-у стульев...
Математика
Витя ждал гостей на день рождения.Вокруг стола поставили несколькотабуретов и не??колько стульев.У каждого табурета было по 3 ножки,а у каждого стула-по 4.Ребята заняли все стулья и табуреты,и оказалось,что всех ножек-у стульев,табуретов и ребят 49.Сколько всего ребят было за столом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 9 человек по 2 ноги: 9*2=18 ног Табуретов 5 шт по 3 ножки: 5*3=15 ног Стулья 4 шт по 4 ножки: 4*4=16 ног Итого:18+15+16=49 ног Метод подбора. Как-то так!
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