Витя ждал гостей на день рождения.Вокруг стола поставили несколькотабуретов и не??колько стульев.У каждого табурета было по 3 ножки,а у каждого стула-по 4.Ребята заняли все стулья и табуреты,и оказалось,что всех ножек-у стульев...

Математика

Витя ждал гостей на день рождения.Вокруг стола поставили несколькотабуретов и не??колько стульев.У каждого табурета было по 3 ножки,а у каждого стула-по 4.Ребята заняли все стулья и табуреты,и оказалось,что всех ножек-у стульев,табуретов и ребят 49.Сколько всего ребят было за столом?

Автор: Гость