Вьюга, вальс, воробьи, коньки, пальто, обезьяна, брошь, рожь, декабрь, ручьи, речь, льется, глушь, муть, бурьян, вьюнок, вещь, Дарья, январь, дочь, тишь, мышь подчеркните слова в которых букв больше чем звуков
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Вьюга, вальс, воробьи, коньки, пальто, обезьяна, брошь, рожь, декабрь, ручьи, речь, льется, глушь, муть, бурьян, вьюнок, вещь, Дарья, январь, дочь, тишь, мышь подчеркните слова в которых букв больше чем звуков
Ответ(ы):
Гость:
вальс коньки пальто брошь рожь декабрь речь глушь муть вещь дочь тишь
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