Визначте жанр твору «Слово про похід Ігорів»

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Жанр «Слово про похід Ігорів»: героїчна поема (на думку деяких літературознавців — по­вість, літописна повість).Джерело: http://dovidka.biz.ua/slovo-pro-pohid-igoriv-analiz/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua