Визначте жанр твору «Слово про похід Ігорів»

Литература
Визначте жанр твору «Слово про похід Ігорів»
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанр «Слово про похід Ігорів»: героїчна поема (на думку деяких літературознавців — по­вість, літописна повість).Джерело: http://dovidka.biz.ua/slovo-pro-pohid-igoriv-analiz/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
. Организмы, которые несут в своем геноме чужеродные гены: А) химеры; б) трансгенные; В) мутанты; Г) клоны.
Ответить
Математика
Тік төртбұрыштың ауданы Sсм2 ұзыңдығы тік төртбұрыштың ені ұзындығынаң неше см қы??қа мұңдағы S=247 a=19
Ответить
Математика
Решите уравнение 2\5x-2=5\7
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПО ХИМИИ
Ответить
Английский язык
Помогите перевести. ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!! 1)There is no need to take a bus to get to the theatrical studio. It will take us two minutes to walk there....
Ответить