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Влияние человека на природу Тундры 1) загрязнение водоемов, почвы, атмосферы бытовыми отходами; 2) уничтожение растительного и животного мира, создание условий, при которых техническое развитие нарушает привычный образ жизни растений и животных; 3) истощение недр внутренних резервов Земли, которое в дальнейшем может сыграть роковую роль, как для коренного населения, так и для всего мира; 4) разрушение почвенного состава техникой, а также пастбищами; Вся жизнь местных жителей связана с водой и рыбной ловлей. Реки мира каждый год переносят в морские и океанические воды более 1,8 млн. т. нефтепродуктов