ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ ТУНДРЫ
Окружающий мир
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ ТУНДРЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влияние человека на природу Тундры 1) загрязнение водоемов, почвы, атмосферы бытовыми отходами; 2) уничтожение растительного и животного мира, создание условий, при которых техническое развитие нарушает привычный образ жизни растений и животных; 3) истощение недр внутренних резервов Земли, которое в дальнейшем может сыграть роковую роль, как для коренного населения, так и для всего мира; 4) разрушение почвенного состава техникой, а также пастбищами; Вся жизнь местных жителей связана с водой и рыбной ловлей. Реки мира каждый год переносят в морские и океанические воды более 1,8 млн. т. нефтепродуктов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Перевидите пожалуйста на русский сегодня надо дам 50 баллов.1Суды сапырма суға түк??рме.2Ас ішкен ыдысыңды төңкеріп қойма Ол ырысыңның таусылғандығ...
Математика