Вместо точек вставить прилагательные....определи род прилагательных в единственн??м числе. кончилась .... зима. наступили ..... дни. днём светит .... солнышко. дует .... ветерок. в парках появились .... травка и .... цветы. у ...

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Вместо точек вставить прилагательные....определи род прилагательных в единственн??м числе. кончилась .... зима. наступили ..... дни. днём светит .... солнышко. дует .... ветерок. в парках появились .... травка и .... цветы. у школьников скоро начнутся .... каникулы. ребята хорошо отдохнут.

Автор: Гость