Вместо точек вставить прилагательные....определи род прилагательных в единственн??м числе. кончилась .... зима. наступили ..... дни. днём светит .... солнышко. дует .... ветерок. в парках появились .... травка и .... цветы. у ...

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Вместо точек вставить прилагательные....определи род прилагательных в единственн??м числе. кончилась .... зима. наступили ..... дни. днём светит .... солнышко. дует .... ветерок. в парках появились .... травка и .... цветы. у школьников скоро начнутся .... каникулы. ребята хорошо отдохнут.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кончилась ХОЛОДНАЯ зима. Наступили ТЁПЛЫЕ дни. Днём светит ЯРКОЕ солнышко. Дует ТЁПЛЫЙ ветерок. В парках появилась ЗЕЛЁНАЯ травка и КРАСИВЫЕ цветы. У школьников скоро начнутся ЛЕТНИИ каникулы. Ребята хорошо отдохнут.
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