Вместо звёздочки запишите наибольшее двуязычное число, удовлетворяющие условию ??ризнака делимости: На число 5; (*+430):5=? *•19:5=? (290-*):5=? На число 10; (738+*):10=? (4829-*):10=? 17•8•*:10=?
Математика
Вместо звёздочки запишите наибольшее двуязычное число, удовлетворяющие условию ??ризнака делимости: На число 5; (*+430):5=? *•19:5=? (290-*):5=? На число 10; (738+*):10=? (4829-*):10=? 17•8•*:10=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На число 5; (95+430):5=105 95*19:5=361 (290-95)65=39 На число 10; (738+92):10=83 (4829-99):10=473 17*8*95:10+1292
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