Вместо звездочки запишите наибольшее двузхначное число, удовлетворяющее условию признака делимости
Математика
Вместо звездочки запишите наибольшее двузхначное число, удовлетворяющее условию признака делимости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4829 - 99) : 10=4730:10=473 (290 - 90): 5=200:5=40 3) 17*8 *95 : 10=136*95:10=12920:10=1292
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