Внутренняя и внешняя политика Павла 1

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Внутренняя политика: Первым указом нового Императора был указ о престолонаследие, согласно которому, после смерти монарха, власть переходит к старшему представителю его мужского потомства, а при отсутствии таковых – к брату или его сыновьям.Этот указ остановил период дворцовых переворотов, вследствие которых престол занимали в большинстве случаев женщины. Император Павел I смог значительно улучшить состояние армии. Благодаря строгой армейской дисциплине, он контролировал не только рядовых солдат, но и генералов.В период правления Екатерины, довольно распространенным было то, что военные имеющие высокие чины и звания сидели дома и посещали светские рауты, и на полях сражения ни разу в жизни не были замечены. Таких офицеров Павел отсылал в Сибирь, лично срывая с них эполеты. Так как Императрица Екатерина была знатной ценительницей лоска, красоты и дорогих вещей, Император Павел I фактически полностью изъял это с жизни общества. Он ввел запрет на ввоз с Европы книг, нот. Молодым людям запрещено было уезжать учиться за границу.Император регулировал все сферы жизни общества, некоторые его указания доходили до абсурда: четко регламентировалось какие платья нужно носить женщинам, во сколько вся империя должна ложиться спать и какие книги читать.Император запретил в стране танцевать вальс и носить шляпы—цилиндры. Это было вызвано тем, что ему лично очень не нравилась Англия. Нарушения любого запрета несло за собой возможность быть арестованным.Естественно, общество, еще сохранившее в памяти эстетизм Екатерины Великой, было крайне возмущенно такой политикой. Антипатия со стороны народа значительно ускорила момент свержения Павла.Внешняя политика:В ведении внешней политике, Павел в отличие от Екатерины руководствовался не интересами государства, а своими личными мотивами. Так ненависть к Англии вылилась в ряд военных действий во главе с опальным полководцем Суворовым, которому удалось освободить территорию Северной Италии от французской эмансипации.После захвата Мальты английской армией, Павел создал антианглийскую коалицию, для ее освобождения, так как на этот момент он уже обладал званием великого магистра Мальтийского ордена. В 1800 году Павел начал планировать совместные военные походы на Индию, чтобы освободить их от английской власти. Не смотря на свою открытую ненависть к праздному образу жизни Франции, Павел I испытывал необъяснимую симпатию к Людовику XVIII. Император регулярно передавал ему дорогостоящие подарки и всячески пытался наладить дружеские отношения. В этом вся парадоксальная двойственность личности Императора.Павел I не смог оказать значительного влияния на последующую культуру и социальную жизнь русского общества. Сразу же после его смерти, старый привычный уклад жизни вернулся. Основная заслуга Павла – это создание сильной армии, с помощью которой в дальнейшем Александр первый стол противостоять армии Наполеона.