Во дворе гуляют несколько собак . у этих собак лап на 18 больше ,чем носов.сколько собак во дворе
Математика
Во дворе гуляют несколько собак . у этих собак лап на 18 больше ,чем носов.сколько собак во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице гуляет 6 собак! у каждой собаки по четыре лапы и по одному носу, поэтому умножаем 6х4=24! Общеее количество лап 24 и вот теперь чтобы проверить так ли это! Отнимаем от 24-18=6!
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