Во сколько раз 1 ц больше, чем 1 кг? на сколько кг 1 ц больше, чем 1 кг?

Математика

Во сколько раз 1 ц больше, чем 1 кг? на сколько кг 1 ц больше, чем 1 кг?

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