Во сколько раз надо увеличить число 336 ,чтобы ооно стало кратно 9
Математика
Во сколько раз надо увеличить число 336 ,чтобы ооно стало кратно 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
336=2*2*2*2*3*7 9=3*3 2*2*2*2*3*7*3=1008 1008:336=3 в 3 раза
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