Во сколько раз скорость пантеры больше скорости зайца если пантера за 5с пробежал?? 90м а заяц за 7с-63м
Математика
Во сколько раз скорость пантеры больше скорости зайца если пантера за 5с пробежал?? 90м а заяц за 7с-63м
Ответ(ы):
Гость:
1)90:5=18(м)за 1 секунду Пантера 2)63:7=9(м)за 1 секунду Заяц 3)18-9=9(м)ПАнтера в два раза скорее зайца или (скорость пантері в два раза боль так как она за 1 секунду пробигает 18 м а заяц 9 м)
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