Во вложении.........................................

Гость: Гость:

X1=15t+0,2t^2 Vo=15 м/с a=0,4 м/с^2 Уравнение будет выглядеть так - V=15+0,4t Подставим вместо t=0 а затем например 5 То график будет по точкам: (0;15),(5;17) Построй график. Второй не знаю, прости