Во время летних каникул Юра провел июнь и июль у бабушки Потом на турбазе 2 смены п?? 12 дней сколько дней у Юры длились каникулы Если до занятий осталось еще одна неделя

Математика
Во время летних каникул Юра провел июнь и июль у бабушки Потом на турбазе 2 смены п?? 12 дней сколько дней у Юры длились каникулы Если до занятий осталось еще одна неделя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 31x2=62(дн.)-был у бабушки 2) 2x12=24 (дн.)-на турбазе 3) 62+24=86 дней  или просто 1) 3x31=93 (дн.)-всего 2) 93-7=86 
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