Во время летних каникул Юра провел июнь и июль у бабушки Потом на турбазе 2 смены п?? 12 дней сколько дней у Юры длились каникулы Если до занятий осталось еще одна неделя

Математика

Во время летних каникул Юра провел июнь и июль у бабушки Потом на турбазе 2 смены п?? 12 дней сколько дней у Юры длились каникулы Если до занятий осталось еще одна неделя

Автор: Гость