Во время распродажи цена зонта составила 310,25 руб. Сколько он стоил до распродажи, ??сли зонт продаётся с 15 процентной скидкой?
Алгебра
Во время распродажи цена зонта составила 310,25 руб. Сколько он стоил до распродажи, ??сли зонт продаётся с 15 процентной скидкой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- стоимость зонта до распродажи. х руб. -100% 310.25 руб.-85% крест накрест умножаем и делим. х = 310.25 умножаем на 100 и делим на 85 = 365 рублей стоил зонт до распродажи.
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