Во время распродажи цена зонта составила 310,25 руб. Сколько он стоил до распродажи, ??сли зонт продаётся с 15 процентной скидкой?

Алгебра

Во время распродажи цена зонта составила 310,25 руб. Сколько он стоил до распродажи, ??сли зонт продаётся с 15 процентной скидкой?

Автор: Гость