Во время знаменитого перехода А. В. Суворова через Альпы русские войска пошли 150 км за 6 суток , двигаясь по 10 часов в день. С какой средней скоростью шли войска через горы?

Математика

Во время знаменитого перехода А. В. Суворова через Альпы русские войска пошли 150 км за 6 суток , двигаясь по 10 часов в день. С какой средней скоростью шли войска через горы?

Автор: Гость