Во время знаменитого перехода А. В. Суворова через Альпы русские войска пошли 150 км за 6 суток , двигаясь по 10 часов в день. С какой средней скоростью шли войска через горы?

Математика
Во время знаменитого перехода А. В. Суворова через Альпы русские войска пошли 150 км за 6 суток , двигаясь по 10 часов в день. С какой средней скоростью шли войска через горы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 * 10 = 60 часов было потрачено Длинна пути - 150 км 150/60 = 15/6 = 2,5 км/ч 
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