Во вторник еж принес на 3 гриба больше, чем в среду, и на 2 гриба больше, чем в четвер??. В какой день, в среду или в четверг, еж принес больше грибов?

Математика

Во вторник еж принес на 3 гриба больше, чем в среду, и на 2 гриба больше, чем в четвер??. В какой день, в среду или в четверг, еж принес больше грибов?

Автор: Гость