Во вторник еж принес на 3 гриба больше, чем в среду, и на 2 гриба больше, чем в четвер??. В какой день, в среду или в четверг, еж принес больше грибов?
Математика
Во вторник еж принес на 3 гриба больше, чем в среду, и на 2 гриба больше, чем в четвер??. В какой день, в среду или в четверг, еж принес больше грибов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во вторник еж принес больше грибов, т.к. в среду на 3 меньше, в четверг на 2 меньше, в четверг принес больше, чем в среду на 1 шт
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