Во втором классе 15 учеников занимаются спортом: 6-плаванием. 5- гимнастикой. осталь??ые играют в теннис. Сколько учеников второго класса играют в теннис? Запиши решение задачи по действиям тремя способами

Математика

Во втором классе 15 учеников занимаются спортом: 6-плаванием. 5- гимнастикой. осталь??ые играют в теннис. Сколько учеников второго класса играют в теннис? Запиши решение задачи по действиям тремя способами

Автор: Гость