Во втором классе 15 учеников занимаются спортом: 6-плаванием. 5- гимнастикой. осталь??ые играют в теннис. Сколько учеников второго класса играют в теннис? Запиши решение задачи по действиям тремя способами
Математика
Во втором классе 15 учеников занимаются спортом: 6-плаванием. 5- гимнастикой. осталь??ые играют в теннис. Сколько учеников второго класса играют в теннис? Запиши решение задачи по действиям тремя способами
Ответ(ы):
Гость:
6+5=11 учеников занимаются гимнастикой и плаванием 15-11=4 ученика занимаются теннисом
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