Вопрос пж помогите с вопросом по истории вопрос с ?-ым знаком
История
Вопрос пж помогите с вопросом по истории вопрос с ?-ым знаком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа еврейских племен над этими народностями толкуется Библией как победа божественных сил Палестины над враждебными ваалами, которые постепенно низводятся до демонических функций так, Астарта преобразилась в Астаротту, Ваал Зевув — в Вельзевула, Вель- в Велиала, или Велиара
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