Распространите предложения,используя разные части речи.сравните получившиеся варианты.кому из вас удалось дать больше пояснений к подлежащему и сказуемаму выбери лучшие варианты предложении и запишите их указывая члены предложе...

Русский язык
Распространите предложения,используя разные части речи.сравните получившиеся варианты.кому из вас удалось дать больше пояснений к подлежащему и сказуемаму выбери лучшие варианты предложении и запишите их указывая члены предложения и части речи
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Гость:
Я сегодня пошёл в школу , и получил 5
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