Решить уравнения (х+20)•10=70 8•(36+х)=1288 (х-65)•5=400 (х-84)•11=176
Алгебра
Решить уравнения (х+20)•10=70 8•(36+х)=1288 (х-65)•5=400 (х-84)•11=176
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x+200=70 x+20=7 x=-13 36+x=161 x=161-36 x=125 x-65=80 x=145 x-84=16 x=100
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