Инопик и Пони рисовали звездное небо на трех квадратных листах.сколько белых квадратов омтанеться после того как листы сложить друг на друга

Математика
Инопик и Пони рисовали звездное небо на трех квадратных листах.сколько белых квадратов омтанеться после того как листы сложить друг на друга
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Несколько потомочто самолеты
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