Инопик и Пони рисовали звездное небо на трех квадратных листах.сколько белых квадратов омтанеться после того как листы сложить друг на друга

Математика

Инопик и Пони рисовали звездное небо на трех квадратных листах.сколько белых квадратов омтанеться после того как листы сложить друг на друга

Автор: Гость