Пожалуйста!!! 1,25 г/см3 перевести в кг/м3

Физика
Пожалуйста!!! 1,25 г/см3 перевести в кг/м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном килограмме тысяча граммов, в одном метре кубическом один миллион сантиметров кубических значит надо разделить 1 000 000 (100 х 100 х 100) на одну 1000 и получится, что в их (г/см3) ровно в 1000 раз больше то есть, 1 г/см3 = 1000 кг/м3 (1кг/м3= 1000 г/ 1 000 000 см3 = 1г/ 1000 см3)
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