Якими мають бути сiмейнi обовязки. Як уникнути конфлiктних стосункiв з рiдними . Пом??гите пожайлуста правильно написать.

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Как избежать конфликта с родными Построить отношения с родными бывает сложнее, чем с друзьями, коллегами и знакомыми. К обычным человеческим коммуникациям примешиваются семейные связи, традиции. В ваших силах избежать кофликтов с родственниками. Нужно лишь проявить уважение и внимание к близким. 1. Чтобы сократить возможность конфликта с родными, важно знать, какие основные мотивы движут всеми членами семьи. Без взаимопонимания невозможно построить крепкие отношения. Больше беседуйте со своими близкими, проводите время вместе. Иначе вы станете совершенно чужими людьми, и тогда столкновений не избежать. 2. Старайтесь не действовать вразрез с интересами семьи. Учитывайте чужие потребности и считайтесь с чувствами родственников. Планируя что-то сделать, сначала подумайте, как ваша активность отразится на ваших родных. Если вопрос их касается, обязательно посоветуйтесь с близкими. Принимать решения сообща - лучшая стратегия для тех семей, которые хотят сохранить хорошие, крепкие отношения. 3. Контролируйте свои негативные эмоции. Бывает, что человек на работе и перед друзьями держит отрицательные чувства под контролем, а перед родственниками не считает нужным сохранять лицо и выливает на них все, что накопилось на душе за день. Ни в коем случае не срывайтесь на родных, они этого не заслужили. 4. Будьте вежливы и любезны с членами вашей семьи. Некоторые люди проявляют живейший интерес и мастерство коммуникаций перед коллегами и друзьями, а с родственниками устанавливать хорошие отношения не считают нужным. Близким тоже нужно делать комплименты, подарки и оказывать другие знаки внимания, не забывайте об этом. 5. Не позволяйте себе заводиться с пол-оборота, если в вашей семье назревает конфликт. Ваши родственники - такие же люди. У них могут быть свои проблемы на работе, со здоровьем или просто плохое настроение. В такие непростые минуты кто-то должен сохранять самообладание, чтобы не допустить перерастания ситуации в конфликт. Поэтому важно набраться терпения и относиться к возможным капризам родных более снисходительно. 6. Учитывайте индивидуальные особенности членов вашей семьи. Например, к людям постарше нужно проявлять уважение. Будьте с такими родственниками терпеливее. Помните, что они обладают определенным жизненным опытом и считают необходимым поделиться мудростью с вами. Не стоит объяснять им, что благодаря новым технологиям у вас есть доступ к практически любой информации, что ваше поколение сделало большой шаг вперед в развитии по сравнению с прошлым. Просто не спорьте и поблагодарите старших за совет и помощь. 7. Во избежание конфликтных ситуаций не стоит путать семейные отношения и финансовые вопросы. Общий бизнес с родственниками может разрушить и отношения, и дело. Не стоит также занимать у родственников крупные суммы денег. Вдруг получится так, что вы не сможете отдать их в срок, это вызовет сложную ситуацию.