Можете написать какие народы объединила Византийская империя ?? Пж . Срочно 20 ба??ов
История
Можете написать какие народы объединила Византийская империя ?? Пж . Срочно 20 ба??ов
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Славян , греков , большую часть армян , арабов , евреев
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